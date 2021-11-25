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«Флорида» в овертайме победила «Филадельфию». У Бобровского – 32 сейва

«Флорида» в овертайме победила «Филадельфию». У Бобровского – 32 сейва
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В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1, которая стала для них четвёртой кряду.

В основное время команды по разу поразили ворота друг друга – за «Пантерз» отличился Сэм Беннетт, а за «Флайерз» — Джоэль Фараби. В овертайме точный бросок Аарона Экблада принёс хозяевам победу в этой игре.

Одним из героев этой игры стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 32 броска из 33. У его соотечественника из «Филадельфии» защитника Ивана Проворова – результативная передача и «+1» за 23 минуты на льду.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 ноября 2021, четверг. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 1
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Фараби (Конечны, Проворов) – 07:33' (5x5)   1:1 Беннетт (Дюклер, Экблад) – 43:59' (5x4)   2:1 Экблад (Юбердо, Беннетт) – 62:39' (3x3)
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