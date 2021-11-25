«Флорида» в овертайме победила «Филадельфию». У Бобровского – 32 сейва

В Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своём льду «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1, которая стала для них четвёртой кряду.

В основное время команды по разу поразили ворота друг друга – за «Пантерз» отличился Сэм Беннетт, а за «Флайерз» — Джоэль Фараби. В овертайме точный бросок Аарона Экблада принёс хозяевам победу в этой игре.

Одним из героев этой игры стал российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, отразивший 32 броска из 33. У его соотечественника из «Филадельфии» защитника Ивана Проворова – результативная передача и «+1» за 23 минуты на льду.