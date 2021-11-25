Романов отправил шайбу в свои ворота в матче «Вашингтон» — «Монреаль»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Монреаль Канадиенс». Матч завершился крупной победой хозяев со счётом 6:3.

На 15-й минуте стартовой двадцатиминутки хозяева сделали счёт 3:0, а гол записали на 29-летнего канадского форварда «Вашингтона» Майкла Сгарбоссу. Однако шайба в воротах оказалась после подправления ногой от российского защитника «Монреаля» Александра Романова, поразившего ворота своей команды.

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В этом матче 21-летний Романов провёл на льду 20 минут 59 секунд и не отметился результативными действиями, завершив игру с показателем полезности «-1». На его счету один бросок в створ ворот, четыре силовых приёма и один заблокированный бросок.