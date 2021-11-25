Андрей Свечников не забивает 11 матчей подряд

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников не забрасывает шайбу в ворота споерника на протяжении последних 11 матчей.

Последний гол в НХЛ Андрей забил 30 октября в матче с «Чикаго Блэкхоукс». Всего у игрока в текущем сезоне 19 очков в 18 матчах: семь шайб и 12 результативных передач.

Напомним, что во встрече с «Сиэтл Кракен» хоккеист подрался. Этой же ночью драку провёл его брат Евгений, выступающий за «Виннипег Джетс».

После 18 игр «Каролина» с 29 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. Столько же баллов у «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Лидирует же в таблице «Флорида Пантерз», набравшая 31 одно очко и имеющая на одну встречу больше, чем у «Каролины».