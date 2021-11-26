Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 26 ноября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 26 ноября.
В турнирной таблице Западной конференции первое место занимает финский «Йокерит», набравший 45 очков после 32 матчей. На второй строчке находится московское «Динамо», отстающий от лидера на один балл. Замыкает тройку санкт-петербургский СКА, обыгравший в гостях «Ак Барс» (4:3, ОТ). Подопечные Валерия Брагина набрали 43 балла после 32 игр.
В Восточной конференции первое место продолжает занимать «Металлург», обыгравший в последней встрече минское «Динамо» (5:4, бул.), имея в своём активе 53 балла после 32 встреч. Второе место — у «Трактора», набравшего 51 очко после 34 встреч. Замыкает тройку «Ак Барс», отстающий от второй строчки на шесть баллов.
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