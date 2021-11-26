Пашков: история Леонтьева в «Нефтехимике» — приговор для Питерса и «Автомобилиста»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о ситуации с «Автомобилистом».



«Мне кажется, что тема «Автомобилиста» и его главного тренера Билла Питерса уже мало кому интересна, в этом её особенность. Связано это с тем, что увольнять канадца нужно было ещё прошлой весной, когда неубедительное первенство сменил столь же неубедительный плей-офф. Но очевидного для всех решения не последовало, вопрос, как говорится, перезрел.



В итоге руководство клуба выбрало тихую волну: деньги тратятся, кое-какие победы одерживаются, минимальные признаки спортивной жизни вроде бы наблюдаются. Нет ни огня, ни пожара, тишина. Печальная картина для одного из самых хоккейных регионов страны.



Мне показалось, что он изначально не был готов к работе в России, к каким-то новым вызовам. Условно, если его соотечественник Боб Хартли, скажем так, шустрит, то Питерс, поняв, что не получается, выбрал работу по популярному принципу «солдат спит — служба идёт». И тут все вопросы уже к руководству, которое этому «сну» не противится, выбрасывая большие деньги на ветер.



Так вы посмотрите на соседа «Автомобилиста» по таблице — «Нефтехимик», который накануне обогнал Екатеринбург. У Нижнекамска бюджет, если правильно понимаю, раза в три ниже, чем у «Автомобилиста», — и оцените результат.



Нужно понимать, что роль тренера в современном хоккее по-прежнему огромная. Посмотрите, из какого молодого и скромного состава тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев сделал боеспособную, узнаваемую команду. Мне сразу вспоминаются времена Петра Воробьёва, который мог дать результат даже при минимальном бюджете и из игроков второго сорта. При этом «Нефтехимик» не отбивается, а пытается навязывать соперникам свой хоккей, играет активно. Всё выстроено, нет анархии.



Я бы сказал, что история Леонтьева — приговор для Питерса. И для руководства «Автомобилиста».



«Автомобилисту» нужны новые люди, новый тренерский штаб. Но, учитывая всю сонливость ситуации, сомневаюсь, что перестановки состоятся — Питерс спокойно дождётся дембеля, соберёт чемоданы и улетит домой. Оставив после себя пустые два сезона», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.