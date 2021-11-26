Шостак расторг контракт с «Северсталью» и продолжит карьеру в Финляндии
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Как стало известно «Чемпионату», белорусский голкипер череповецкой «Северстали» Константин Шостак расторг контракт с клубом и продолжит карьеру в Финляндии.
В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги на счету 21-летнего вратаря девять проведённых встреч, в которых он одержал шесть побед, отбивая 92,3% бросков и имея коэффициент надёжности 2,07.
Всего на его его счету 18 матчей в лиге, в которых он отбил 90,9% бросков, пропуская в среднем 2,67 шайбы за матч. За «Северсталь» он выступал с 2019 года.
Также Шостак представлял сборную Беларуси на чемпионате мира 2021 года.
В настоящий момент «Северсталь» занимает пятое место в таблице Западной конференции, набрав 42 очка после 31 матча.
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