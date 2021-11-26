Хелльберг отразил 39 бросков в матче с «Амуром», продлив сухую серию до 139 минут в КХЛ
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ХК «Сочи» одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:0. Встреча прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».
Голкипер гостей Магнус Хелльберг отразил все 39 бросков по своим воротам в прошедшей игре. Он продлил свою серию без пропущенных шайб до 139 минут. Ранее шведский вратарь также отстоял на ноль в матче с рижским «Динамо» (1:0).
Всего Хелльберг принял участие в 25 матчах текущего регулярного чемпионата, отбивая 92,1% бросков и имея коэффициент надёжности 2,25.
«Сочи» имеет 30 очков после 33 матчей, занимая 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече подопечные Андрея Назарова сыграют в гостях с «Адмиралом» (28 ноября).
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