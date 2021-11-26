Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Меньшиков дебютирует за «Йокерит» во втором звене в матче с ЦСКА

Меньшиков дебютирует за «Йокерит» во втором звене в матче с ЦСКА
Комментарии

Финский «Йокерит» опубликовал состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА. Встреча пройдёт в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена».

В составе хозяев дебютную встречу проведёт защитник Виталий Меньшиков, начинавший сезон в составе «Адмирала».

«Йокерит»:

Линдбек (Ювонен);
Линдбом — Грант, Савинайнен — О'Нилл — Йенсен;
Лескинен — Меньшиков, Йоэнсуу — Норман — Турунен;
Кивистё — Фриман, Хянникяйнен — Коссила — Пакаринен;
Юнттила — Бьёрнинен — Анттила.

Напомним, 32-летний хоккеист стал первым россиянином в финском клубе за последний 21 год. Последним российским хоккеистом, выступавшим за «Йокерит» до этого, был Дмитрий Квартальнов, который покинул команду в 2000 году.

В текущем сезоне на счету Меньшикова пять игр, в которых он набрал два очка за результативные передачи.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021