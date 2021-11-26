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КХЛ оштрафовала защитника «Торпедо» Марина, ударившего в голову игрока «Барыса» Савицкого

КХЛ оштрафовала защитника «Торпедо» Марина, ударившего в голову игрока «Барыса» Савицкого
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Континентальная хоккейная лига сообщила о применении санкций в виде денежного штрафа защитнику нижегородского «Торпедо» Марку Марину.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Барыс» — «Торпедо» (4:2). На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Торпедо» Марка Марина по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), подвергнуть денежному штрафу», — говорится в заявлении на официальном сайте лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, «Торпедо» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, после 32 матчей имея в своём активе 34 очка.

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