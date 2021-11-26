Главный тренер «Сибири» — о матче с «Авангардом»: истории наших команд в ходе сезона схожи

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (5:4).

«Хотелось бы поблагодарить болельщиков за сумасшедшую поддержку, они нас гнали сегодня вперёд. Отыгрывались несколько раз в ходе матча. Надеюсь, в следующий раз будет такая же поддержка, эмоции парням нужны. Поддержка трибун даёт положительный импульс и не позволяет «встать».

Истории наших команд в ходе сезона схожи. Большая часть обновилась и у «Авангарда», и у «Сибири». По сравнению с первым матчем в Балашихе скажу, что игра соперника изменилась. Изменилась в лучшую сторону. Команда стала более агрессивно играть, более по заданию — это заметно. Парней поблагодарил за стойкость, за проявленный характер, за то, что шли вперёд, не сгибаясь. Тяжёлый матч был, но мы вытащили его. Думаю, что мы заслужили победу. В следующем матче может не хватить эмоций? Болельщики если придут, будут болеть — эмоций дадут. Но да, действительно очень много эмоций отдали парни. И физических сил. Всё-таки у нас эта серия продолжается: постоянно через день. У нас четыре матча было, сейчас опять три. Но ребята восстанавливаются, тренерский штаб работает в этом плане, стараемся эмоционально и физически восстановить парней. Всё-таки команда немножко поймала свою игру. Характер проявился: мы уже не первый матч отыгрываемся, где-то в начале матча немножко суета была какая-то. Может быть, довлело то, что дерби с Омском. Игра удалась с обеих сторон. Матч смотрелся, думаю, болельщики довольны.

«Сибири» не хватает инстинкта убийцы? Добивать такие команды… они сами могут кого хочешь добить. Мы стараемся игру поставить от обороны, это доказывает, что мы во многих вещах правы. Достаточно контратак было, и, в принципе, забили голы хорошие сходу. Добивать — я не сторонник этих дел, я сторонник прагматичной игры, которая даёт результат и нам в таблице добавит очков. Не хотелось бы, чтобы кто-то постоянно наступал на пятки.

Как оценю игру Мерфи? Было сказано в перерыве парням, что надо строже в обороне играть. А то, что он сделал голевые передачи, я доволен. Подключился вовремя в атаку: это по игре читается. Мы заставляем защитников подключаться, так все делают. Но не надо этим увлекаться, защитник должен прежде всего заниматься своим делом. Отсутствие Шенфельда, Бодрова, Шашкова — для свежести команды? Безусловно. Пока есть глубина состава, надо, чтобы парни все были в игре. На следующую встречу тоже будет ротация состава. Чтобы меньше уставали, чтобы меньше приедалось и кто-то был свежим. Это нормальное явление, команде все объяснили. Никаких обид, ничего. Идёт ротация состава. На выходе уже Витя Комаров — должен вот-вот появиться. Набирает функционалку. Шенфельд немножко подсел, но, учитывая, что он находился в другой команде, где не так с подготовкой, как у нас, сейчас немножко поработает. Думаю, на следующий матч он в составе будет. Потому что надо немного подтягивать функциональную подготовку. Ему ещё надо адаптироваться к переездам. Отсутствие Аланова? К сожалению, мы сейчас играем в шесть защитников, и только шесть я могу сейчас заявить на игру. И не совсем уверен, что он переиграет парней. Но он достаточно матчей сыграл — порядка 20. Думаю, для игрока, который в прошлом году выступал в высшей лиге, такой старт — хороший задел. Так же, как и для Ефремова. И надо понять, что такое хоккей в КХЛ. Что за любую ошибку можно быть наказанным в доли секунды. И парням надо расти. Это дело кропотливое — вырастить хорошего защитника. У нападающих есть право на ошибку, их подстрахуют защитники. У защитников уже нет — путь к вратарю», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.