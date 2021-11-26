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«Сибирь» вырвала победу за 20 секунд до конца матча с «Авангардом»

«Сибирь» вырвала победу за 20 секунд до конца матча с «Авангардом»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 ноября 2021, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 4
Авангард
Омск
0:1 Грицюк (Каски) – 02:50' (5x5)   0:2 Каски (Найт, Сошников) – 07:05' (5x4)   1:2 Голубев (Мёрфи, Йокипакка) – 16:18' (5x5)   2:2 Шор (Мёрфи, Сетдиков) – 18:06' (5x5)   3:2 Кручинин (Сетдиков) – 27:45' (5x5)   3:3 Цегларик (Емелин) – 38:20' (5x5)   4:3 Мёрфи (Чесалин, Литовченко) – 50:47' (5x5)   4:4 Шарипзянов (Найт) – 55:46' (5x5)   5:4 Коротков – 59:40' (5x5)

На 3-й минуте Арсений Грицюк с передачи Оливера Каски вывел гостей вперёд. На 8-й минуте Каски реализовал большинство и увеличил преимущество своей команды. На 17-й минуте Денис Голубев отыграл один гол, а ещё через две минуты Ник Шор сравнял счёт. В третьем периоде команды обменялись шайбами усилиями Алексея Кручинина и Петера Цегларика. На 51-й минуте Тревор Мёрфи вновь вывел «Сибирь» вперёд. На 56-й минуте Дамир Шарипзянов с передачи Корбана Найта восстановил равенство в счёте. За 20 секунд до конца третьего периода Никита Коротков принёс хозяевам победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Новосибирске 28 ноября сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» 30 ноября в Балашихе встретится с «Нефтехимиком».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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