«Сибирь» вырвала победу за 20 секунд до конца матча с «Авангардом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 5:4 (2:2, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

На 3-й минуте Арсений Грицюк с передачи Оливера Каски вывел гостей вперёд. На 8-й минуте Каски реализовал большинство и увеличил преимущество своей команды. На 17-й минуте Денис Голубев отыграл один гол, а ещё через две минуты Ник Шор сравнял счёт. В третьем периоде команды обменялись шайбами усилиями Алексея Кручинина и Петера Цегларика. На 51-й минуте Тревор Мёрфи вновь вывел «Сибирь» вперёд. На 56-й минуте Дамир Шарипзянов с передачи Корбана Найта восстановил равенство в счёте. За 20 секунд до конца третьего периода Никита Коротков принёс хозяевам победу.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Новосибирске 28 ноября сыграет с «Автомобилистом». «Авангард» 30 ноября в Балашихе встретится с «Нефтехимиком».