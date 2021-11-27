«Это было сигналом для пробуждения». Овечкин — о попадании шайбы в лицо и наложении швов

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал эпизод в начале встречи с «Флоридой Пантерз», когда ему в лицо прилетела шайба. Россиянин отправился в раздевалку, но смог продолжить матч.

«Да, это было своего рода сигналом для пробуждения», — приводит слова Овечкина журналист Саманта Пелл в «Твиттере».

Кроме того, отмечается, что россиянину пришлось наложить швы.

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой столичных со счётом 4:3.

Уже в самом начале встречи произошёл неприятный эпизод с участием 36-летнего российского капитана «столичных» Александра Овечкина, которому попало шайбой по лицу, из-за чего ему пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. Однако спустя некоторое время он смог продолжить игру.