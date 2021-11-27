Овечкину досталось шайбой по лицу в начале игры с «Флоридой»

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает на своём льду «Флориду Пантерз». Идёт 1-й период, счёт не открыт – 0:0.

Уже в самом начале встречи произошёл неприятный эпизод с участием 36-летнего российского капитана «столичных» Александра Овечкина, которому попало шайбой по лицу, из-за чего ему пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. Однако спустя некоторое время он смог продолжить игру.

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Напомним, в текущем сезоне на счету Овечкина 20 проведённых встреч, в которых он набрал 33 (15+18) очка при показателе полезности «+15» и двух минутах штрафного времени. В списке лучших бомбардиров лиги он занимает третье место, уступая лишь двум хоккеистам «Эдмонтон Ойлерз» — Коннору Макдэвиду (14+22) и Леону Драйзайтлю (20+20).