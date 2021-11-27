Судьи не позволили Бобровскому вернуться в игру сразу после столкновения с Уилсоном

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3.
После второй пропущенной шайбы голкипер «пантер» Сергей Бобровский был вынужден уступить место в воротах молодому Спенсеру Найту. Российского вратаря отправили в раздевалку, чтобы он прошёл протокол проверки, связанный с симптомами сотрясения мозга. В эпизоде с первым голом голкипера «Флориды» сбил с ног Уилсон, и именно с этим столкновением была связана последовавшая замена Боба. Появившийся на льду Найт пробыл «сухим» всего 56 секунд, пока его ворота не поразил Александр Овечкин.
Бобровский очень быстро вернулся на лёд и показывал, что готов продолжать матч, но судьи были против и не давали россиянину занять место в воротах. Официальные лица заставили Сергея отправиться в раздевалку для прохождения углублённой проверки, которую он завершил только за три минуты до конца второго периода.
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