Овечкин – машина! Оформил первый хет-трик в сезоне, обрушив списки исторических достижений

Определить центральный матч очередного игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги было несложно. Занимающая первое место в турнирной таблице «Флорида Пантерз» отправилась на выезд в столицу США к местному «Вашингтон Кэпиталз», расположившемся на третьем месте в Восточной конференции. Капитан столичной команды Александр Овечкин в 36 лет выдал лучший старт по очкам за всю свою карьеру, став первым игроком в истории клуба, кому удалось набрать 33 очка в 20 матчах с начала сезона.

Практически в каждой игре российский нападающий переписывает всё новые и новые статистические достижения. В прошлой игре с «Монреаль Канадиенс» (6:3) он впервые с февраля 2018 года отметился ассистентским хет-триком, который помог ему перекрыть собственное достижение сезона-2008/2009. Сейчас ему удалось оформить 18 голевых передач в первых 20 играх сезона, а тогда за ту же дистанцию он сделал 17 результативных пасов.

Однако исключительно интригой – какие ещё рекорды побьёт Овечкин – матч «Вашингтона» и «Флориды» не ограничивался. Всё дело в том, что по итогам полутора сыгранных месяцев в лиге оставались всего двое голкиперов, не потерпевших ни одного поражения в основное время. И ими были россияне – Сергей Бобровский из «Флориды» и Илья Самсонов из «Вашингтона». 24-летний Самсонов установил новый рекорд «Вашингтона», став первым голкипером в истории клуба, с кем «столичные» набирали очки в восьми матчах кряду со старта сезона, в которых вратарь начинал игру в стартовом составе. В свою очередь, Бобровский в предыдущем матче одержал 10-ю победу в сезоне при двух поражениях за пределами основного времени.

По итогам этой встречи без поражений в основное время мог остаться как один из двух вратарей, так и оба, если бы матч завершился в овертайме или по буллитам. Уже в самом начале встречи произошёл неприятный эпизод с участием Овечкина – шайбой попала в лицо Александру, из-за чего ему пришлось покинуть лёд и отправиться в раздевалку. Однако спустя некоторое время он смог продолжить игру. Этот эпизод только разозлил российскую легенду, и он вернулся на лёд за очередными историческими достижениями.

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Ключевые события в матче начали происходить с последней минуты первого периода. В самой концовке отрезка хоккеисты «Вашингтона» пропустили шайбу в результате курьёзного эпизода. Форвард «столичных» Ник Дауд неудачно вывел шайбу из своей зоны, угодив в конёк Овечкину, такого развития событий не ожидал другой игрок обороны – Тревор ван Римсдайк, который не сумел устоять на коньках, в результате чего игроки «Флориды» выскочили «два в ноль» на Илью Самсонова и Джонатан Юбердо открыл счёт в матче.

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На старте второго периода «пантеры» получили возможность упрочить преимущество в счёте после удаления всё того же Овечкина. Но вместо реализации большинства «Флоридой» в меньшинстве отличился «Вашингтон». Имея на льду численное превосходство, гости допустили невероятно грубую ошибку на смене и получили выход «два в один», который точным броском завершил Том Уилсон. Одну из результативных передач на свой счёт записал Евгений Кузнецов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А дальше настало время Овечкина. Сначала россиянин использовал большинство, удачно сыграв на добивании после броска Уилсона, забив 746-й гол в НХЛ и 273-й при игре в большинстве. Благодаря этой шайбе Ови до минимума сократил отставание от Дэйва Андрейчука, которому принадлежит рекорд лиги (274) по голам в большинстве. Заодно Александр набрал 1354-е очко в 1218 матчах за карьеру и вышел на 26-е место в НХЛ, превзойдя результат Ги Лефлера (1353 балла в 1126 матчах).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

После второй пропущенной шайбы Бобровский был вынужден уступить место в воротах молодому Спенсеру Найту. Российского вратаря отправили в раздевалку, чтобы он прошёл протокол проверки, связанный с симптомами сотрясения мозга. Ещё в эпизоде с первым голом голкипера «Флориды» сбил с ног Уилсон, и именно с этим столкновением была связана последовавшая замена Боба. Появившийся на льду Найт пробыл «сухим» всего 56 секунд, пока по его воротам не выстрелил Овечкин.

36-летний нападающий запустил пулю со входа в зону, прошив Найта буквально насквозь. Есть 747-й гол в НХЛ и 17-й в нынешнем сезоне. Настоящая русская машина! После этого гола российский форвард вышел уже на единоличное 26-е место в списке бомбардиров всех времён НХЛ, превзойдя результат ещё одной легенды лиги Брэндона Шэнахана. В активе Овечкина стало 1355 результативных действий, тогда как нынешний президент «Торонто» завершил карьеру в лиге на отметке в 1354 очка. Следующей целью для россиянина в этом рейтинге является показатель Джонни Буцика (1369).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Как сообщается в «твиттере» StatsCentre, россиянин установил довольно необычный рекорд НХЛ по матчам, в которым игроку удавалось забить как большинстве, так и в равных составах. В активе Ови стало 79 таких матчей, и он превзошёл достижение Бретта Халла, записавшего на свой счёт 78 подобных встреч. Третье место в этом крайне необычном и специфическом зачёте занимает Фил Эспозито (73).

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Тем временем на льду начали твориться любопытные вещи, связанные с вратарской бригадой «Флориды». Бобровский очень быстро вернулся на лёд и всем своим видом показывал, что готов продолжать матч, но судьи были категорически против и упорно не давали россиянину занять место в воротах. Официальные лица заставили Сергея отправиться в раздевалку для прохождения углублённой проверки, которую он завершил только за три минуты до конца второго периода.

К этому моменту его команда уже отыграла одну шайбу благодаря голу Сэма Райнхарта, но спустя четыре минуты после начала третьего периода снова отличился Овечкин. Кузнецов из-за ворот доставил шайбу на пятак, откуда Александр буквально расстрелял ворота Бобровского. Этот хет-трик стал первым для россиянина в нынешнем сезоне и 28-м в НХЛ. Он вышел на шестое место в истории лиги по этому показателю, повторив результат Марселя Дионна и Бобби Халла.

Александр стал самым возрастным игроком в истории «Кэпиталз», сделавшим хет-трик в матче НХЛ. На момент матча с «Флоридой» Ови исполнилось 36 лет 70 дней, а прежнее достижение принадлежало словаку Петеру Бондре, в ноябре 2003 года забившему три шайбы за «Вашингтон» в одном матче в возрасте 35 лет и 295 дней. В активе невероятного и доминирующего Овечкина стало 748 голов за карьеру в НХЛ. И его ближайшая цель в списке снайперов – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет всего 18 шайб. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Лидер чемпионата сдаваться не собирался и снова вернулся в игру благодаря шайбе Картера Вераге, но на большее «пантер» уже не хватило. Самсонов продлил свою рекордную серию без поражений в основное время, а Овечкин в итоге закономерно и безальтернативно был признан первой звездой матча. Российский нападающий провёл 385-й матч за карьеру в лиге, в котором ему удалось набрать больше одного очка. По этому показателю Александр теперь располагается на 21-м месте в истории лиги. Форвард повторил результат великого Яри Курри по матчам с 2+ очками за игру за карьеру в НХЛ. Ранее в этом сезоне Овечкин превзошёл показатели Теэму Селянне и Бретта Халла.

И можно не сомневаться, что находящийся в столь отменной форме Александр ещё до Нового года превзойдёт не один десяток каких-нибудь крутых достижений. Например, достижение Эспозито по победным голам. В активе Фила 118 таких шайб, и он располагается на третьем месте в НХЛ по этому показателю. На счету Ови стало 117 голов, принёсших победу его команде. В каждом следующем матче Александр имеет шанс повторить достижение Эспозито и ворваться в тройку лучших. А до главной цели в его карьере осталось 146 голов.