«Оттава» может выставить голкипера Мюррея на драфт отказов. Он не выиграл ни одного матча

Североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере» сообщил, что «Оттава Сенаторз», скорее всего, выставит 27-летнего голкипера команды Мэтта Мюррея на драфт отказов.

В текущем сезоне канадский вратарь принял участие в пяти матчах, в каждом из которых потерпел поражения при 89% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.26.



«Оттава» занимает последнее место в турнирной таблице как Восточной конференции, так всей Национальной хоккейной лиги, набрав девять очков после 18 матчей. Всего команда одержала четыре победы (все — в основное время), а также потерпела 14 поражений, 13 из которых по истечении 60 минут.



В следующей встрече «Сенаторз» сыграют дома с «Лос-Анджелес Кингз». Матч состоится в ночь с 27 на 28 ноября.



По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.