Овечкин — о сыне на матче: когда дети смотрят за твоей игрой, это что-то особенное

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от присутствия своего сына на матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой» (4:3). Когда форвард оформил хет-трик, его сын бросил кепку на лёд.
«Родителю всегда приятно видеть своего ребёнка. Спросите об этом Кузю или кого-нибудь ещё. Когда дети смотрят за твоей игрой, это что-то особенное. Так что для меня это был классный момент», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Матч завершился победой «столичных» со счётом 4:3. В составе хозяев хет-трик оформил 36-летний российский форвард Александр Овечкин, забросив уже 748 шайб в НХЛ.
- 27 ноября 2021
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