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«Может, когда они подрастут...» Овечкин рассказал о возможности сыграть матч с сыновьями

«Может, когда они подрастут...» Овечкин рассказал о возможности сыграть матч с сыновьями
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о возможности однажды сыграть в хоккей вместе со своими сыновьями. Сейчас Сергею Овечкину три года, а Илье — один.

«Когда последний раз ощущал мурашки по коже? Скорее всего, это было рождение сына. Но вообще такой момент трудно вспомнить. Чаще всего это связано с личным.

Совет маленьким хоккеистам? Самое главное — идти к своей цели. У меня ведь тоже не всё получалось. И большинство игроков, которые добиваются успеха, тоже проходили через какие-то трудности. Надо не опускать руки, слушать родителей и своих тренеров. И самое главное, если ты хочешь добиться каких-то успехов, нужно работать и наслаждаться этим процессом. Даже если у тебя не получается.

Тройка нападения Александр, Сергей и Илья Овечкины? Это, скорее всего, фантастика. Но, может быть, когда они подрастут, в каком-то любительском матче это будет возможно.

Выйти на лёд с сыновьями, как сделал легенда «Детройта» Горди Хоу? Ну да, это очень интересная фантазия. Всё может быть!» — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

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