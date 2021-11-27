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Келли – об Овечкине и Мэттьюсе: лучшие снайперы на планете. У них есть коронные броски

Келли – об Овечкине и Мэттьюсе: лучшие снайперы на планете. У них есть коронные броски
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин – лидер лиги по голам в равных составах и очкам. Только один из его голов был в касание в большинстве, сообщает аналитик Майк Келли.

Остон Мэттьюс лидирует по количеству голевых шансов на отскоке и занимает второе место по голам после отскоков.

«Два лучших снайпера на планете. У каждого есть коронные броски, но также они являются адаптивными и разносторонними игроками», – написал Келли в «Твиттере».

В текущем сезоне Овечкин провёл 21 матч и набрал 36 очков: забросил 18 шайб и отдал столько же результативных передач. Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс набрал 18 очков (9+9) в 19 играх.

В таблице Восточной конференции сразу четыре лидирующие команды имеют по 31 очку: «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

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