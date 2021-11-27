Овечкин – лидер по хет-трикам, начиная с 2005 года. Он превосходит второе место в два раза

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик в матче с «Флоридой Пантерз» (4:3). Он стал для хоккеиста 28-м в НХЛ, сообщает Sportsnet в «Твиттере».

Овечкин выступает в лиге с сезона-2005/2006 и является лидером по хет-трикам за этот период. Второе место у Эрика Стаала (14), третье – у Евгения Малкина (12). Чёртвёртую строчку делят Сидни Кросби и Томас Ванек.

В текущем сезоне Овечкин провёл 21 матч и набрал 36 очков: забросил 18 шайб и отдал столько же результативных передач.

В таблице Восточной конференции сразу четыре лидирующие команды имеют по 31 очку: «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Вашингтон Кэпиталз» и «Торонто Мэйпл Лифс».

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.