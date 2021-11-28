«Эдмонтон» на выезде обыграл «Вегас». Макдэвид и Драйзайтль – не набрали очков

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Уже к началу 2-го периода хоккеисты «Ойлерз» вели с преимуществом в три шайбы – отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман и Ессе Пульюярви. Однако затем они рисковали растерять всё своё преимущество, но сумели завершить игру победой, несмотря на две заброшенные шайбы в исполнении «Вегаса» от Чандлера Стивенсона и Райлли Смита.

Отметим, что лидеры бомбардирской гонки НХЛ – 26-летний немецкий форвард Леон Драйзайтль (20+20) и 24-летний канадец Коннор Макдэвид (14+22) не сумели отметиться результативными действиями в этой игре, заработав коэффициент полезности «+1» и «-1» соответственно.