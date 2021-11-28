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«Эдмонтон» на выезде обыграл «Вегас». Макдэвид и Драйзайтль – не набрали очков

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Вегас». Макдэвид и Драйзайтль – не набрали очков
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Уже к началу 2-го периода хоккеисты «Ойлерз» вели с преимуществом в три шайбы – отличились Райан Ньюджент-Хопкинс, Зак Хайман и Ессе Пульюярви. Однако затем они рисковали растерять всё своё преимущество, но сумели завершить игру победой, несмотря на две заброшенные шайбы в исполнении «Вегаса» от Чандлера Стивенсона и Райлли Смита.

Отметим, что лидеры бомбардирской гонки НХЛ – 26-летний немецкий форвард Леон Драйзайтль (20+20) и 24-летний канадец Коннор Макдэвид (14+22) не сумели отметиться результативными действиями в этой игре, заработав коэффициент полезности «+1» и «-1» соответственно.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс (Бэрри) – 17:50' (5x5)   0:2 Хайман (Кассиан) – 19:44' (5x5)   0:3 Пульюярви (Бушар, Фёгеле) – 26:39' (5x5)   1:3 Стивенсон (Стоун, Пасиоретти) – 30:50' (5x5)   2:3 Смит (Маршессо) – 44:04' (5x5)
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