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Хет-трик Рантанена принёс «Колорадо» победу над «Нэшвиллом». У Ничушкина 5-й гол в сезоне

Хет-трик Рантанена принёс «Колорадо» победу над «Нэшвиллом». У Ничушкина 5-й гол в сезоне
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Микко Рантанен, ещё по шайбе на счету Боэуна Байрэма, Валерия Ничушкина и Тайсона Джоста. За «Предаторз» отличились Люк Канин и Мэтт Дюшейн.

Для 26-летнего российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне. Всего он набрал восемь (5+3) очков в девяти играх при показателе полезности «+8».

24-летний российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин за 12.20 на льду не отметился результативными действиями и завершил игру с коэффициентом полезности «0». Он не набирает очки в трёх играх кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
6 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Рантанен (Ландеског, Макар) – 04:41' (5x4)   2:0 Рантанен (Макар, Кадри) – 17:37' (5x4)   2:1 Канин (Толванен, Джохансен) – 24:44' (5x5)   3:1 Байрэм (Ландеског, Макар) – 26:19' (5x5)   4:1 Ничушкин (Рантанен, Тэйвз) – 46:42' (5x5)   5:1 Рантанен (Кадри, Тэйвз) – 55:12' (5x5)   5:2 Дюшейн (Гранлунд, Форсберг) – 56:28' (5x5)   6:2 Джост (Обе-Кюбель, Джонсон) – 58:55' (5x5)
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