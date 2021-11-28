Хет-трик Рантанена принёс «Колорадо» победу над «Нэшвиллом». У Ничушкина 5-й гол в сезоне

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.
В составе «Эвеланш» хет-трик оформил Микко Рантанен, ещё по шайбе на счету Боэуна Байрэма, Валерия Ничушкина и Тайсона Джоста. За «Предаторз» отличились Люк Канин и Мэтт Дюшейн.
Для 26-летнего российского форварда «Колорадо» Валерия Ничушкина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне. Всего он набрал восемь (5+3) очков в девяти играх при показателе полезности «+8».
24-летний российский нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин за 12.20 на льду не отметился результативными действиями и завершил игру с коэффициентом полезности «0». Он не набирает очки в трёх играх кряду.
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