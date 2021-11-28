Макдэвид и Драйзайтль впервые в сезоне на пару не набрали очков в матче

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Нападающие «нефтяников» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль не отметились результативными действиями. Это первый случай в сезоне, когда ни один из форвардов не набрал очков. Ранее хотя бы один из пары нападающих совершал результативное действие.

Напомним, Коннор Макдэвид делит второе место в гонке бомбардиров с Александров Овечкиным. Оба хоккеиста набрали по 36 очков. У Овечкина 18 голов и 18 результативных передач в 21 матче, а у Макдэвида 14 заброшенных шайб и 22 результативные передачи в 20 встречах.

Лидирует в гонке по-прежнему Драйзайтль, у немца 40 (20+20) очков в 20 матчах.