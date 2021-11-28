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И. Григоренко: стало ясно, почему «Салават» хорошо стартовал — другие были под нагрузками

И. Григоренко: стало ясно, почему «Салават» хорошо стартовал — другие были под нагрузками
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Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко поделился мнением о причинах неудачного выступления клуба в последних матчах текущего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Не только у Кулёмина не было нормальной предсезонки, а у всей команды. Иностранные тренеры иначе летом работают. Русские специалисты закладывают серьёзный фундамент надолго. И сейчас понятно, почему «Салават» стартовал хорошо: другие команды были под нагрузками.

Сейчас все вернулись на свой уровень, а «Салавата», к сожалению, не хватает. Плюс, конечно, сказывается, что на карантине пришлось посидеть, многие ребята болели», — сказал Григоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В следующей встрече «Салават Юлаев» сыграет в гостях с «Адмиралом» (30 ноября).

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