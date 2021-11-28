Б. Миронов — о 4:1 с «Динамо» М: ребятам, как говорится у молодёжи — респект и уважуха

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов поделился мнением о прошедшей встрече с московским «Динамо» (4:1).



«Хорошая командная игра сегодня была. Забили быстрые голы, потом играли по заданию. Сегодня ребята — молодцы. Как говорится у молодёжи — респект и уважуха. Хорошая игра все 60 минут, нужно цепляться за такую игру и готовиться к следующим матчам.



Во время тайм-аута «Динамо» ничего особенно не говорил. Сказал: «Спокойно продолжаем играть в свою игру.» Мы разбирали команду «Динамо» вчера и сегодня — ребята всё увидели, поняли и играли в свой хоккей.



Дебют Злодеева против его бывшей команды – это какой-то план и дополнительная мотивация для игрока? «Динамо» — и Шипова бывший клуб. Конечно, я держал это в голове. И Злодеев, и Шипов провели отличный матч, потому что в играх против бывшей команды всегда стараешься показать и доказать, что клуб поступил неправильно. Другое дело, что его обменяли, но это уже забота руководства. Наша задача — выходить на матч и выигрывать», — цитирует Миронова официальный сайт «Динамо».