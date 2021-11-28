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Леонтьев — о 2:3 с «Ак Барсом»: хороший триллер. По такой игре для нас — упущенный балл

Леонтьев — о 2:3 с «Ак Барсом»: хороший триллер. По такой игре для нас — упущенный балл
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3, бул.).

«Всё видели сами, хороший триллер, отличный матч, полные трибуны очень порадовали. Когда много болельщиков, это вдохновляет и окрыляет игроков, сегодня команда очень мужественно сражалась. Все были настроены на результат. Игра давалась, здорово сыграли в большинстве, выстояли в меньшинстве.

В принципе, дожимали соперника, но в концовке сыграли не так, как надо, пропустили гол. В овертайме имели два стопроцентных момента, не забили в пустые, на буллитах вырвали тоже, но соперник оказался более мастеровитым. К сожалению, при такой отличной игре упущенный балл. Поздравил ребят с одним очком, движемся дальше», — цитирует Леонтьева пресс-служба клуба.

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