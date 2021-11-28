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Фёдоров — о 3:2 с рижским «Динамо»: рад, что сыграли в хоккей, о котором говорим уже давно

Фёдоров — о 3:2 с рижским «Динамо»: рад, что сыграли в хоккей, о котором говорим уже давно
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (3:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра. Для нас продолжается длинная серия матчей. Мне понравились обе команды. Мы знали, что «Динамо» Рига очень хорошо играло предыдущий матч с «Ак Барсом». Случайно упустили в конце третьего периода явную победу. Поэтому мы готовились и ждали очень быстрого настырного соперника, который любит играть в атаке, прессинговать в зоне нашей обороны.

Парни молодцы: справились с таким давлением. Конечно, не без ошибок, не бывает всегда гладко и чётко. Но я рад, что мы сыграли в тот хоккей, о котором мы говорим уже достаточно давно», — приводит слова Фёдорова официальный сайт армейцев.

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