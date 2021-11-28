Овечкин вышел на чистое 1-е место по голам в равных составах в текущем сезоне НХЛ

В эти минуты «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» проводят матч регулярного чемпионата НХЛ. На 48-й минуте встречи столичный клуб выигрывает со счётом 2:1.
Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое первое место по голам в равных составах в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги. Он обошёл по данному статистическому показателю форварда «Виннипег Джетс» Кайла Коннора. На счету Овечкина 14 шайб в равных составах, у 25-летнего американца — 13.
Напомним, Овечкин забросил 749-ю шайбу в рамках НХЛ. Также во встрече с «Каролиной» он вышел на 107-е место в истории по числу проведённых встреч.
Также отметим, что в матче с «Харрикейнз» дебютную шайбу в составе «Вашингтона» забросил белорусский форвард Алексей Протас.
- 28 ноября 2021
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