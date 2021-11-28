Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин вышел на чистое 1-е место по голам в равных составах в текущем сезоне НХЛ

Овечкин вышел на чистое 1-е место по голам в равных составах в текущем сезоне НХЛ
Комментарии

В эти минуты «Каролина Харрикейнз» и «Вашингтон Кэпиталз» проводят матч регулярного чемпионата НХЛ. На 48-й минуте встречи столичный клуб выигрывает со счётом 2:1.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на чистое первое место по голам в равных составах в текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги. Он обошёл по данному статистическому показателю форварда «Виннипег Джетс» Кайла Коннора. На счету Овечкина 14 шайб в равных составах, у 25-летнего американца — 13.

Напомним, Овечкин забросил 749-ю шайбу в рамках НХЛ. Также во встрече с «Каролиной» он вышел на 107-е место в истории по числу проведённых встреч.

Также отметим, что в матче с «Харрикейнз» дебютную шайбу в составе «Вашингтона» забросил белорусский форвард Алексей Протас.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021