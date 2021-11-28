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Генменеджер «Монреаля» Бержевен и ещё два руководителя покидают клуб по решению владельца

Генменеджер «Монреаля» Бержевен и ещё два руководителя покидают клуб по решению владельца
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Владелец, президент и исполнительный директор «Монреаль Канадиенс» Джефф Молсон объявил, что исполнительный вице-президент и генеральный менеджер клуба Марк Бержевен, помощник генерального директора Тревор Тимминс, а также старший вице-президент Пол Уилсон были освобождены от своих должностей.

«От себя и от имени организации хочу поблагодарить Марка Бержевена, Тревора Тимминса и Пола Уилсона за их страсть и работу в нашем клубе в последние годы. Их неустанная работа позволила нашим фанатам пережить много памятных моментов, в том числе прошлым летом. Плей-офф, завершившийся финалом Кубка Стэнли. Мы желаем им успехов, которых они заслуживают.

Думаю, что пришло время для смены руководства в нашем операционном отделе хоккея, которая принесёт новое видение, мы должны позволить нашим болельщикам продолжать болеть за чемпионскую команду», — цитирует Молсона официальный сайт «Канадиенс».

Также сообщается, что исполнять обязанности вице-президента по хоккейным операциям будет Джефф Гортон.

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