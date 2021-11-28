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«Вашингтон» благодаря шайбам Овечкина, Орлова и Протаса обыграл в гостях «Каролину»

«Вашингтон» благодаря шайбам Овечкина, Орлова и Протаса обыграл в гостях «Каролину»
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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, обыграв в гостях «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Встреча состоялась в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».

В составе победителей шайбами отметились российский форвард Александр Овечкин, белорусский нападающий Алексей Протас, а также защитники Дмитрий Орлов и Джон Карлсон. Отметим, что Орлов также стал автором голевого паса.

У «Каролины» по голу забили Еспери Котканиеми и Нино Нидеррайтер. Российский форвард Андрей Свечников не отметился результативными действиями, проведя на льду 16 минут и 33 секунды, нанеся два броска по воротам и заработав показатель полезности «-2».

«Вашингтон» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 22 матчей. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своём активе 31 балл после 20 встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2021, воскресенье. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Орлов, Уилсон) – 31:58' (5x5)   0:2 Протас (Карлсон) – 32:57' (5x5)   1:2 Котканиеми (Мартинук, Деанджело) – 46:22' (5x5)   2:2 Нидеррайтер (Нечас, Нечас) – 53:32' (5x5)   2:3 Орлов (Уилсон, Карлсон) – 57:05' (5x4)   2:4 Карлсон – 58:19' (en)
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