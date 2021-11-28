«Вашингтон» благодаря шайбам Овечкина, Орлова и Протаса обыграл в гостях «Каролину»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, обыграв в гостях «Каролину Харрикейнз» со счётом 4:2 (0:0, 2:0, 2:2). Встреча состоялась в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена».



В составе победителей шайбами отметились российский форвард Александр Овечкин, белорусский нападающий Алексей Протас, а также защитники Дмитрий Орлов и Джон Карлсон. Отметим, что Орлов также стал автором голевого паса.



У «Каролины» по голу забили Еспери Котканиеми и Нино Нидеррайтер. Российский форвард Андрей Свечников не отметился результативными действиями, проведя на льду 16 минут и 33 секунды, нанеся два броска по воротам и заработав показатель полезности «-2».



«Вашингтон» вышел на первое место в таблице Восточной конференции, набрав 33 очка после 22 матчей. «Каролина» — вторая на Востоке, имея в своём активе 31 балл после 20 встреч.