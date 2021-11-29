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Скончался легендарный финский нападающий 70-х и 80-х годов Матти Кейнонен

Скончался легендарный финский нападающий 70-х и 80-х годов Матти Кейнонен
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Скончался бывший финский хоккеист и тренер Матти Кейнонен, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Он умер в субботу, 27 ноября, дома в Уусикаупунки (Финляндия), после борьбы с раком лимфатических узлов. Кейнонену было 80 лет. Отмечается, что он также боролся с болезнью Альцгеймера.

Будучи игроком, он участвовал в двух зимних Олимпийских играх (1968, 1972) и девяти чемпионатах мира в период с 1962 по 1973 год, был введён в Зал славы ИИХФ в 2002 году. Он также был внесён в Зал хоккейной славы Финляндии в 1987 году. 7-й номер, под которым выступал Кейнонен, был выведен из обращения его родной командой «Лукко», с которой он выиграл чемпионат Финляндии в 1963 году.

Популярность Кейнонену на родине также дало то, что на международной арене он проводил свои лучшие матчи с главным соперником финнов — Швецией. Финские СМИ прозвали его «шведским убийцей».

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