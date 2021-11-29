«Экзотичное место для игры в хоккей. Увидим Дубай иначе». Зарипов — о матче с «Авангардом»

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от матча в Дубае (ОАЭ) с «Авангардом» в рамках KHL World Games.



Отметим, что ранее 40-летний форвард ездил с казанским клубом на вынесенные матчи в Литву и Швейцарию (в сезонах-2009/2010 и 2019/2020), и в Эстонию – с «Металлургом» (в сезоне-2016/2017).



«До того, как мы играли в Таллине и Вильнюсе, я никогда не бывал в этих городах, и было интересно их посмотреть – местный колорит, архитектуру. В Таллине мы были под Новый год, было очень красиво, праздничная атмосфера. На наших матчах были аншлаги, везде почему-то поддерживали нашу команду и болели очень прилично, мне очень понравилось. Я считаю, это правильное решение лиги, которое позволяет тем городам, где нет большого хоккея, увидеть его и насладиться красивой игрой.



Игра в Давосе – одно из самых ярких воспоминаний, мне очень понравился город, я побывал там впервые. Там мы были в декабре, за два дня до католического Рождества, это сказка, как там украшают город, какая там атмосфера. В Дубае мы несколько раз были на сборах, где удавалось и поработать, и немного отдохнуть, перезагрузиться.



Сейчас мы едем туда с другими целями – сыграть матч регулярного чемпионата. В такой ситуации Дубай мы увидим иначе. Знаю, что это очень красивый город с одной из лучших инфраструктур в мире, плюс море и пляжи. Но для игры в хоккей это очень экзотичное место, будет интересно», – цитирует Зарипова пресс-служба КХЛ.