«Северсталь» одержала первую победу в гостевом матче со СКА с января 2012 года

Череповецкая «Северсталь» одержала победу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги в матче со СКА. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» и завершилась со счётом 3:1.



Эта победа стала для «Северстали» первой в гостевой встрече со СКА с января 2012 года, когда они одержали победу со счётом 4:0. Затем череповецкий клуб сыграл в Санкт-Петербурге 16 раз, уступив во всех играх.



«Северсталь» вышла на третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 46 очков после 33 проведённых встреч. СКА расположился на пятой строчке на Западе, имея в своём активе 43 балла при равном количестве матчей.



В следующей встрече подопечные Андрея Разина сыграют в гостях с рижским «Динамо», СКА примет дома минское «Динамо». Обе встречи пройдут в среду, 1 декабря.