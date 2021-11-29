The Athletic: это мир Овечкина, и мы просто живём в нём

Журналист The Athletic Шон Макиндоу поделился мнением о российской нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине.



«Оказывается, окно для «Вашингтона» ещё не закрылось. Они входят в пятёрку лучших команд лиги по проценту очков и уже одержали победы в матчах с «Флоридой», «Каролиной» и «Колорадо». Да, они немножко подпортили себе статистику пятью очками в поражениях, но эта медаль о двух сторонах, ведь это означает, что они идут с результатом 0-5 в овертаймах и буллитах и 14-3, когда дело доходит до настоящего хоккея.



Александр Овечкин выглядит неудержимым, Евгений Кузнецов проводит прорывной сезон, а Никлас Бекстрём даже не сыграл ни одного матча. Технически «Вашингтон» сейчас идёт на первом месте – по крайней мере по очкам, хоть и не по проценту очков. В то же время это мир Овечкина, и мы просто живём в нём», — заявил Макиндоу.