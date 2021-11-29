Разин: как-то буднично, но победить СКА в Питере дорогого стоит

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги встречи со СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ (3:1).
«Прочитали, что 10 лет здесь не выигрывали. Поэтому во-первых, хочу поздравить ребят и болельщиков с этой победой. Очень хорошо сыграли в позиционной обороне. Были огрехи, конечно, но они подчищались. Меньшинство хорошо отстояли, использовали моменты, забили в большинстве. Как-то буднично, но победить СКА в Питере дорогого стоит.
300 матчей в КХЛ. Какие чувства? Только что вот узнал, надо отметить.
Внимание со стороны общественности – всегда хорошо, и я рад, что игру нашей команды обсуждают. Но как раз дело тренерского штаба – оградить ребят от этого, рассказать, что к чему. Ещё играть и играть. Промежуточные итоги, я уже говорил, подводить нельзя. Все итоги подводятся после сезона.
Настраивались ли как-то по-особенному на второй период? Мы его на тренировках отрабатывали. Есть какие-то нюансы. Считаю, что сыграли очень грамотно. Пару контратак на ровном месте пропустили, но в целом без ошибок.
Как потолок сказался на взлёте «Северстали» или это всё-таки частная история? Глобальный вопрос. У каждой команды своя история. У нас этот костяк фактически уже четвёртый год, изменения точечные.
Семья – слово громкое, но обстановка внутри коллектива близка к идеальной, и я не думаю, что это из-за потолка. Ребята готовы друг за друга грызть глотку. И те, кто не в составе, переживают за результат, и те, кто играет, как вы сегодня видели, ловят шайбу на себя. Думаю, что успех в этом, а не в потолке», — цитирует Разина официальный сайт СКА.
- 29 ноября 2021
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