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Маккиннон восстановился от травмы и сыграет в матче с «Торонто»

Маккиннон восстановился от травмы и сыграет в матче с «Торонто»
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон восстановился от травмы нижней части тела и сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится 2 декабря, сообщает The Athletic со ссылкой на слова главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара.

Маккиннон пропустил восемь игр, семь из которых «Эвеланш» выиграли.

В текущем сезоне форвард провёл восемь матчей и набрал в них 10 очков: забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач.

После 18 матчей «Колорадо» с 23 очками занимает восьмое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Напомним, что встреча с «Торонто» пройдёт 2 декабря в 3:30 мск.

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