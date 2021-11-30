Маккиннон восстановился от травмы и сыграет в матче с «Торонто»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон восстановился от травмы нижней части тела и сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс», который состоится 2 декабря, сообщает The Athletic со ссылкой на слова главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара.

Маккиннон пропустил восемь игр, семь из которых «Эвеланш» выиграли.

В текущем сезоне форвард провёл восемь матчей и набрал в них 10 очков: забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач.

После 18 матчей «Колорадо» с 23 очками занимает восьмое место в таблице Западной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

Напомним, что встреча с «Торонто» пройдёт 2 декабря в 3:30 мск.