Из-за увеличения заболевших, НХЛ разослала всем 32 клубам письма с новыми запретами

НХЛ находится в состоянии повышенной готовности, так как количество положительных тестов на COVID 19 растёт.



Лига отправила соответствующую памятку всем 32 командам.

«В связи с недавним увеличением числа случаев заражения COVID-19 клубов, находящихся под усиленными мерами, и временного закрытия двух клубов НХЛ, вступают в силу ограничения:

А. Все клубные праздничные вечеринки в этом сезоне должны быть отменены.

Б. До следующего уведомления игроки и персонал клубов должны воздерживаться от участия в автограф-сессиях, открытых для публики, публичных выступлениях и общественных благотворительных мероприятиях.

Анализ вспышек, с которыми мы столкнулись в нескольких командах за последние два месяца, показал, что они происходят не из одного источника, распространяющегося через команду. Они поступали из нескольких источников одновременно, часто с последующей передачей через команду. Работникам и персоналу напоминается о необходимости ограничить количество контактов с большими группами в праздничные дни, в том числе с большими семейными собраниями, чтобы снизить риск заражения в своей команде.

Медицинский персонал и консультанты НХЛ и ассоциации игроков НХЛ ежедневно отслеживают показатели инфицирования COVID-19 и будут предоставлять обновленную информацию по мере развития ситуации. Они соберутся не позднее 15 декабря 2021 года, чтобы определить, следует ли продолжать действие запретов, изложенных выше».