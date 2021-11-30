Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Из-за увеличения заболевших, НХЛ разослала всем 32 клубам письма с новыми запретами

Из-за увеличения заболевших, НХЛ разослала всем 32 клубам письма с новыми запретами
Комментарии

НХЛ находится в состоянии повышенной готовности, так как количество положительных тестов на COVID 19 растёт.

Лига отправила соответствующую памятку всем 32 командам.

«В связи с недавним увеличением числа случаев заражения COVID-19 клубов, находящихся под усиленными мерами, и временного закрытия двух клубов НХЛ, вступают в силу ограничения:

А. Все клубные праздничные вечеринки в этом сезоне должны быть отменены.

Б. До следующего уведомления игроки и персонал клубов должны воздерживаться от участия в автограф-сессиях, открытых для публики, публичных выступлениях и общественных благотворительных мероприятиях.

Анализ вспышек, с которыми мы столкнулись в нескольких командах за последние два месяца, показал, что они происходят не из одного источника, распространяющегося через команду. Они поступали из нескольких источников одновременно, часто с последующей передачей через команду. Работникам и персоналу напоминается о необходимости ограничить количество контактов с большими группами в праздничные дни, в том числе с большими семейными собраниями, чтобы снизить риск заражения в своей команде.

Медицинский персонал и консультанты НХЛ и ассоциации игроков НХЛ ежедневно отслеживают показатели инфицирования COVID-19 и будут предоставлять обновленную информацию по мере развития ситуации. Они соберутся не позднее 15 декабря 2021 года, чтобы определить, следует ли продолжать действие запретов, изложенных выше».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021