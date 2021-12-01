Палат: Кучеров постоянно находится рядом с командой, ходит по раздевалке, улыбается

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат сообщил, что российский нападающий клуба Никита Кучеров, который восстанавливается после травмы, постоянно находится вместе с командой.
«Куч постоянно находится рядом с командой, ходит по раздевалке, улыбается и общается с ребятами. И это здорово», — приводит слова Палата официальный сайт НХЛ на русском языке.
Недавно в команде сообщали, что ожидают Кучерова в период с середины по конец декабря. Ранее Кучеров успешно перенёс операцию и пропустит 8-10 недель из-за травмы нижней части тела. Таким образом, нападающий сохранил шансы на участие в Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Напомним, в нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в трёх встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 4 (1+3) очка.
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