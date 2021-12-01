Лавиолетт — о поражении от «Флориды»: после 4:1 «Вашингтон» бросил играть

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение от «Флориды Пантерз» (4:5) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.



«Мы бросили играть в третьем периоде. В двух встречах подряд мы перестаём играть в третьем периоде. Если вы не наносите ответный удар, то можете оказаться в нокдауне. Именно это с нами случилось в последние 20 минут матча.



Причина в трудолюбии, и здесь мне больше нечего добавить. В третьем периоде мы перестали работать, а они много трудились.



Мы бросили играть, о чём говорит соотношение бросков… Нам некого винить в поражении. Теперь нужно переварить его в течение следующих дней перед следующим матчем», – цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, к 44-й минуте «Вашингтон» выигрывал со счётом 4:1.