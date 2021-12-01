Комаров: первое впечатление от знакомства с Гусевым — он меня сразу позвал на ужин

Нападающий петербургского СКА Леонид Комаров поделился мнением о вице-президенте команды Романе Ротенберге.
«Роман Борисович — очень хороший человек. Он очень много сделал для русского хоккея, для Питера. В Финляндии следят за тем, что происходит в России, и видят, что условия в хоккее становятся всё лучше и лучше. Он давно в хоккее, понимает игру. Подсказывает маленькие нюансы. Роман Борисович с каждым матчем развивается как тренер.
Чем удивил Гусев? Первое впечатление от знакомства — он меня сразу позвал на ужин. Никита очень добрый и хороший человек. Конечно, я много играл против него. Следил за ним ещё с Олимпиады. Мы все знаем, что это за хоккеист — очень сильный. И как человек отличный, а для меня это самое важное качество.
Гусев говорил, что держит в голове возможность возвращения в НХЛ? На сто процентов получится! Он очень техничный игрок. Уверен, у него всё будет хорошо. Главное — играть и держать форму, и всё получится», — цитирует Комарова «Р-Спорт».
- 1 декабря 2021
-
13:34
-
13:12
-
12:47
-
12:01
-
11:30
-
11:14
-
10:30
-
10:11
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:45
-
09:31
-
09:25
-
09:22
-
09:00
-
08:54
-
08:37
-
08:32
-
08:00
-
07:18
-
07:12
-
07:08
-
06:51
-
06:48
-
06:46
-
06:37
-
06:31
-
06:17
-
06:04
-
05:51
-
05:49
-
05:38
-
05:29
-
04:49