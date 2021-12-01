Комаров: первое впечатление от знакомства с Гусевым — он меня сразу позвал на ужин

Нападающий петербургского СКА Леонид Комаров поделился мнением о вице-президенте команды Романе Ротенберге.

«Роман Борисович — очень хороший человек. Он очень много сделал для русского хоккея, для Питера. В Финляндии следят за тем, что происходит в России, и видят, что условия в хоккее становятся всё лучше и лучше. Он давно в хоккее, понимает игру. Подсказывает маленькие нюансы. Роман Борисович с каждым матчем развивается как тренер.

Чем удивил Гусев? Первое впечатление от знакомства — он меня сразу позвал на ужин. Никита очень добрый и хороший человек. Конечно, я много играл против него. Следил за ним ещё с Олимпиады. Мы все знаем, что это за хоккеист — очень сильный. И как человек отличный, а для меня это самое важное качество.

Гусев говорил, что держит в голове возможность возвращения в НХЛ? На сто процентов получится! Он очень техничный игрок. Уверен, у него всё будет хорошо. Главное — играть и держать форму, и всё получится», — цитирует Комарова «Р-Спорт».