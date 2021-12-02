Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ. Положение на 2 декабря
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги по состоянию на 2 декабря.
В Восточной конференции на первое место вышел «Торонто Мэйпл Лифс», разгромивший «Колорадо Эвеланш» со счётом 8:3 и набравший 35 очков после 24 игр, на два очка отстаёт «Флорида Пантерз», у которой 33 балла после 22 игр. Столько же баллов и у «Вашингтон Кэпиталз» за 23 матча. На четвёртой строчке идёт «Каролина Харрикейнз». У неё после 21 встречи 31 балл.
В Западной конференции в лидеры вышел «Эдмонтон Ойлерз» благодаря победенад «Питтсбург Пингвинз» (5:2). «Ойлерз» набрали 32 очка после 21 встречи и теперь опережают «Миннесоту Уайлд» и «Калгари Флэймз» на один балл, сыграв при этом на встречу меньше, чем оба соперника.
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