Танев — Скиннеру в матче с «Баффало»: ты — отстой! Как получил этот контракт?

Нападающий «Сиэтл Кракен» Брэндон Танев во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (7:4) грубо высказался в адрес форварда «Баффало Сэйбрз» Джеффа Скиннера.



Как сообщает Yahoo Sports, во время третьего периода встречи хоккеисты встретились у скамеек запасных, затем Танев крикнул: «Скиннер! Ты грёбаный отстой! Как ты, чёрт возьми, получил этот контракт?»



Отметим, что в 2019 году Скиннер подписал с «Сэйбрз» 8-летний контракт с зарплатой $ 9 млн в год.



В прошлом сезоне 29-летний канадец принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата, набрав 14 (7+7) очков при показателе полезности «-11». В текущем регулярном чемпионате Скиннер провёл 22 встречи, в которых набрал 15 (8+7) баллов при общей полезности «-3».