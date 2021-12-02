Танев — Скиннеру в матче с «Баффало»: ты — отстой! Как получил этот контракт?

Нападающий «Сиэтл Кракен» Брэндон Танев во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (7:4) грубо высказался в адрес форварда «Баффало Сэйбрз» Джеффа Скиннера.
Как сообщает Yahoo Sports, во время третьего периода встречи хоккеисты встретились у скамеек запасных, затем Танев крикнул: «Скиннер! Ты грёбаный отстой! Как ты, чёрт возьми, получил этот контракт?»
Отметим, что в 2019 году Скиннер подписал с «Сэйбрз» 8-летний контракт с зарплатой $ 9 млн в год.
В прошлом сезоне 29-летний канадец принял участие в 53 матчах регулярного чемпионата, набрав 14 (7+7) очков при показателе полезности «-11». В текущем регулярном чемпионате Скиннер провёл 22 встречи, в которых набрал 15 (8+7) баллов при общей полезности «-3».
- 2 декабря 2021
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