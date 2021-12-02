«Накопилась усталость. Нам нужна свежесть». Гатиятулин — о результативности «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Амуром» (0:2).



«Первый период, конечно, сыграли не так, как хотелось бы. Получили ненужные удаления, соперник ими воспользовался и стал играть по счёту. Нам активнее надо было действовать на пятаке, но мы где-то не успевали. По самоотдаче – ни к кому из ребят нет претензий. По игре – будем работать и поправлять, чтобы не допускать ошибок на смене и в неравных составах.



«Трактор» в этом сезоне уступил в матчах с «Нефтехимиком», «Витязем» и «Амуром» — почему не удаётся игра со слабыми командами? Кто сказал, что это слабые команды? Любые команды играют, и каждый матч проходит в упорной борьбе. Сейчас нет слабых команд. Ни одного лёгкого матча у нас не было. Думаю, у других команд также.



Ещё раз повторюсь, приходится взламывать оборону, нужно более агрессивно действовать на пятаке. Есть такой момент, который надо усиливать. Уделим внимание атаке.



У команды проблема с большинством? Да, не хватает завершения. Держим шайбу, создаём моменты, но не хватает точного броска и добивания. Работаем на каждой тренировке, разбираем.



В последних матчах у команды низкая результативность. Может, это связано с физической ямой? Возможно, да. Сыграли 37 матчей, усталость накопилась. Выезды, переезды – непростой график. Всё это откладывается. Всевозможные методы используются, чтобы восстановить ребят. Где-то не хватает времени. Ещё раз обратим на это внимание. Нужна свежесть, её не хватает, и это отражается на реализации моментов.



Каждая команда, как и мы, готовится к каждому сопернику, примерно понимаем сильные и слабые стороны, где нужно как сыграть. Непросто. Ни одной лёгкой игры у нас не было. На каждой игре приходится выкладываться по максимуму, что мы и делаем. Где-то не хватает чуть-чуть везения», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.