Никитин: не вижу смысла что-то доказывать ЦСКА. Мне нужно делать это сейчас в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с ЦСКА (0:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Тяжёлая игра, и ЦСКА, и «Локомотив» потратили достаточно сил. Обе команды могли выиграть в основное время, в овертайме мы шайбу отдали и дали шанс. Ребята отработали, моменты создали, нужно было реализовывать. Готовимся дальше.



Эмоции от возвращения на арену ЦСКА? Эмоции-то сейчас от поражения… Я семь лет провёл классных в ЦСКА. Что там доказывать, не вижу смысла. Мне сейчас нужно доказывать в «Локомотиве», что я достоин назначения. Я на этом сосредоточен.



Может быть, в овертайме сказалась усталость, шайбу не надо было отдавать. В овертайме задача сохранять шайбу и ждать своего шанса, а мы где-то лишнее обострение сделали, произошла потеря, а там, в принципе, уже… Тяжело, когда «четыре на три», здесь нужно ждать отскоки. К сожалению, сегодня было не в нашу сторону.



У «Локомотива» четыре шайбы за шесть матчей? Мы сегодня девятую игру через день играли, это достаточно серьёзная нагрузка, у меня такой ещё не было. Разрушать легче, чем создавать, поэтому на усталости непросто реализовать моменты. Плюс последние матчи мы играли с организованными командами, кто умеет играть в обороне, терпеть, поэтому в этих матчах не было открытого хоккея.



Хватает ли физики, заложенной летом? Что думать, как было, мы работаем по факту. Форму можно и в течение сезона набирать. Не думаю, что предыдущий тренерский штаб сделал плохую работу. Они сделали хорошую работу, не всегда в хоккее всё идёт по плану. Что-то пошло не так, не собираюсь в это вдаваться. Мы работаем, игры – это тоже функциональная нагрузка для развития и набора формы. Нужно терпение и проявлять характер, кто перетерпит, тот заходит на следующую ступеньку», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.