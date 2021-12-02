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Назаров — об 1:2 с «Сибирью»: в Новосибирске нам повезло, а сегодня, наверное, нет

Назаров — об 1:2 с «Сибирью»: в Новосибирске нам повезло, а сегодня, наверное, нет
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Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью» (1:2).

«Игра понравилась, ребята старались, бились, немножко сразу не вошли в игру, второй-третий периоды понравились. Пропустили два гола, забили один. Если в Новосибирске нам повезло, то сейчас, наверное, не повезло. В таких играх надо забивать больше, чем одну шайбу, потому что очень тяжело выиграть 1:0. А так, силы есть, готовимся к следующему матчу», — приводит слова Назарова официальный сайт «Сочи».

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 балла после 35 проведённых игр. В следующей встрече сочинцы сыграют дома с минским «Динамо» (5 декабря).

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