Фёдоров ответил на вопрос, было ли ему принципиально обыграть команду Никитина

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (1:0, ОТ) рассказал, было ли ему принципиально обыграть команду Игоря Никитина, который ранее возглавлял армейский клуб.



«Принципиально ли было обыграть Никитина? С тем уважением, которое у меня было и есть к Игорю Валерьевичу, так как мы вместе долго и плодотворно работали, мне было принципиально увидеть свою команду, как мы реагируем на определённые моменты.



Я концентрировался на том, как мы проведём матч, потому что это динамичный серьёзный соперник со своей атакой и обороной, с хорошим вратарём и большинством. Мы концентрировались на своих действиях, понимая, что может предложить соперник», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.