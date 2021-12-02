Фёдоров ответил на вопрос, было ли ему принципиально обыграть команду Никитина

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Локомотивом» (1:0, ОТ) рассказал, было ли ему принципиально обыграть команду Игоря Никитина, который ранее возглавлял армейский клуб.
«Принципиально ли было обыграть Никитина? С тем уважением, которое у меня было и есть к Игорю Валерьевичу, так как мы вместе долго и плодотворно работали, мне было принципиально увидеть свою команду, как мы реагируем на определённые моменты.
Я концентрировался на том, как мы проведём матч, потому что это динамичный серьёзный соперник со своей атакой и обороной, с хорошим вратарём и большинством. Мы концентрировались на своих действиях, понимая, что может предложить соперник», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 декабря 2021
-
23:21
-
23:13
-
23:10
-
23:05
-
22:58
-
22:54
-
22:49
-
22:37
-
22:34
-
22:20
-
22:15
-
22:01
-
21:55
-
21:51
-
21:44
-
21:32
-
21:22
-
21:16
-
21:10
-
20:55
-
20:52
-
20:39
-
20:31
-
20:21
-
20:17
-
20:00
-
19:50
-
19:42
-
19:24
-
19:11
-
18:56
-
18:47
-
18:27
-
18:06
-
17:29