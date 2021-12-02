Мартемьянов: «Сибирь» играла безобразно в 1-м периоде. То, что победили — важно для нас

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи с «Сочи» (2:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.



«Знали, что «Сочи» пойдёт вперёд в самом начале матча, они оказали серьёзный прессинг, много бросков нанесли по нашим воротам. Мы в первом периоде в атаке безобразно играли, размазанная атака была. В перерыве провели работу немножко. Второй период можно занести нам в актив, но повели 2:0 и на этом успокоились.



Третий период получился очень нервный, соперник прибавил ещё, перешёл на три пятёрки, нам тоже пришлось. То, что закончили матч победой — это очень важно для нас. Начали выезд с двух очков, попробуем и дальше их зарабатывать», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.