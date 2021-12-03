Манджапане забил за «Калгари» 15-й гол в 14 гостевых играх, повторив достижение Овечкина

В эти минуты в Лос-Анджелесе продолжается матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Калгари Флэймз». По окончании второго периода гости ведут со счётом 3:2.



Нападающий «Калгари» Эндрю Манджапане стал автором заброшенной шайбы на 15-й минуте встречи. Этот гол стал 15-м для форварда в 14 гостевых матчах клуба в текущем сезоне. По этому показателю он уступает лишь Патрику Лайне, который в сезоне-2018/19, выступая за «Виннипег Джетс», сумел забросить 15 шайб за десять игр.

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Также за 14 встреч удалось преодолеть отметку в 15 выездных голов российскому форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, сделавшему это в чемпионате-2019/20.