Daily Faceoff: два клуба НХЛ были заинтересованы в обмене Кравцова из «Рейнджерс»

Daily Faceoff представил список игроков НХЛ, которые с большой долей вероятности будут обменяны в ближайшее время.
На пятой строчке рейтинга оказался форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов, в настоящий момент выступающий в КХЛ за «Трактор». Он был отдан в аренду в Челябинск после отказа отправиться в фарм-клуб АХЛ в октябре.
«У агента Дэна Мильштейна есть разрешение найти новый клуб для Кравцова, но это оказалось непросто. «Оттава» и «Монреаль» были среди заинтересованных команд. Теперь, когда Джефф Гортон, человек, который и привёл Кравцова в «Рейнджерс», работает в «Монреале», можно ли устроить воссоединение? У «Канадиенс» есть три пика в третьем раунде или, например, игрок из состава, который может заинтересовать «Рейнджерс», — говорится в материале издания.
В текущем сезоне КХЛ 21-летний форвард провёл девять встреч, набрав в них 6 (1+5) результативных баллов при показателе полезности «+2».
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