«Баффало» подписал контракт с родным братом Пи Кей Суббэна

«Баффало Сэйбрз» на официальном сайте сообщил о приобретении вратаря «Чикаго Блэкхоукс» Малкольма Суббэна.



Ранее 27-летний хоккеист выступал в АХЛ за фарм-клуб «индейцев» — «Рокфорд Айсхогс».



Всего на счету Суббэна 82 матча в Национальной хоккейной лиге за «Бостон Брюинз», «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго», в которых он одержал 36 побед, отразив 89,9% бросков и имея коэффициент надёжности 3,02.



В этом сезоне в АХЛ в составе «Рокфорда» он провёл пять матчей, отразив 89,3% бросков и пропуская в среднем 3,38 гола за встречу.



Суббэн был выбран «Брюинз» в первом раунде драфта НХЛ 2012 года под общим 24-м номером.



В октябре 2020 года голкипер подписал новый контракт с «Чикаго», срок которого составил два года.