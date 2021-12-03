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«Баффало» подписал контракт с родным братом Пи Кей Суббэна

«Баффало» подписал контракт с родным братом Пи Кей Суббэна
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«Баффало Сэйбрз» на официальном сайте сообщил о приобретении вратаря «Чикаго Блэкхоукс» Малкольма Суббэна.

Ранее 27-летний хоккеист выступал в АХЛ за фарм-клуб «индейцев» — «Рокфорд Айсхогс».

Всего на счету Суббэна 82 матча в Национальной хоккейной лиге за «Бостон Брюинз», «Вегас Голден Найтс» и «Чикаго», в которых он одержал 36 побед, отразив 89,9% бросков и имея коэффициент надёжности 3,02.

В этом сезоне в АХЛ в составе «Рокфорда» он провёл пять матчей, отразив 89,3% бросков и пропуская в среднем 3,38 гола за встречу.

Суббэн был выбран «Брюинз» в первом раунде драфта НХЛ 2012 года под общим 24-м номером.

В октябре 2020 года голкипер подписал новый контракт с «Чикаго», срок которого составил два года.

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